ETV Bharat / business

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸੀਮਤ' ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

MRPL, CPCL, ਅਤੇ HML ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।

Preparations to 'cap' refinery prices to keep petrol and diesel prices stable
author img

By PTI

Published : March 15, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਆਯਾਤ-ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ MRPL, CPCL, ਅਤੇ HML ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ; ਹੁਣ ਉਹ $100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OMCs ਹੁਣ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ (RTP) ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। RTP ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਆਯਾਤ-ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ RTP ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗਲੌਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (MRPL), ਚੇਨਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (CPCL), ਅਤੇ HPCL-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (HMEL) - ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ OMCs ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ RTP (ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਰਿਟੀ) ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ OMCs ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
IRAN WAR
OMC AND REFINERY
STABLE REFINERY PRICES
PETROL AND DIESEL PRICES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.