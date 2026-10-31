ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈ-ਲੇਬਲ ਪੈਨਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ ਪਟੇਲ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈ-ਲੇਬਲ ਪੈਨਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ ਪਟੇਲ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
Published : October 31, 2026 at 2:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ" ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਵੀਸੀ) ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ. ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਨ.ਐਸ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਪਦਮਜਾ ਚੰਦੂਰੂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰ: ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (RRBs) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਫਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ, DFIs ਅਤੇ NBFCs ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ (PSL): ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।