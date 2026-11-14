Paytm ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਟਾਕ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ?
ਵਨ97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਪੀਐਸਐਲ) ਨੂੰ ਵਾਲਿਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 2:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟੀਐਮ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਪੀਐਸਐਲ) ਨੂੰ ਵਾਲਿਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਨ97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ (ਪੀਪੀਆਈ), ਯਾਨੀ ਵਾਲਿਟ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਨ97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਸਟਾਕ 1.14% ਵਧ ਕੇ ₹1,945 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1.85% ਵਧ ਕੇ ₹1,958.80 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਕ 0.77% ਵਧ ਕੇ ₹1,939.90 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਾਡੇ ₹1,960 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਪੀਓ ਇਸ਼ੂ ਕੀਮਤ 2,150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 27 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ RBI ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। PPSL ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PPSL ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਿਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੇਟੀਐਮ ਲਈ ਵਾਲਿਟ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ Paytm ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਾਲਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Paytm ਪੋਸਟਪੇਡ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Q2FY27 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਪੇਡ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਲਿਟ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 10.7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ₹225 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹21 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹220 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 28% ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ 8% ਵਧ ਕੇ ₹2,648 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੇਟੀਐਮ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੇਟੀਐਮ ਵਾਲਿਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2017 ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ Paytm Payments Bank Limited (PPBL) ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਲਿਟ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ PPBL ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
PPSL ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਾਲਿਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ Paytm ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ RBI ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।