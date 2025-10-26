ETV Bharat / business

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

POST OFFICE MONTHLY INCOME SCHEME
ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : October 26, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (POMIS) ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 7.4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7.4% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾਕਘਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (POMIS) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

POMIS ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਵਿਆਜ ਦਰ - 7.4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ)
  • ਸੁਰੱਖਿਆ - ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ)
  • ਮਿਆਦ - 5 ਸਾਲ (ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ)
  • ਕਮਾਈ - ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਰਕਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ।

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਓਗੇ?

  • ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ₹9 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  • ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ: ₹900,000 × 7.4% = ₹66,600

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ: 5,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

  • ਇਹ ਰਕਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
  • ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ: 1,11,000 ਰੁਪਏ

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ: 9,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

POMIS ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੀਏ?

  • ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਘਰ ਜਾਓ।
  • ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
  • ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ।

(ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)

TAGGED:

MIS POST OFFICE BENEFITS
POST OFFICE SAVING SCHEMES 2025
ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
POMIS
POST OFFICE MONTHLY INCOME SCHEME

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਓ ਸੌਖੇ ਤੇ ਅਸਾਨ ਢੰਗ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅੰਜੀਰ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.