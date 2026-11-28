ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ: ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 2:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (POMIS) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7.4% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 37,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 3,083 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹1,85,000 ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ₹6.85 ਲੱਖ ਬਚਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ₹9 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹15 ਲੱਖ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਬਾਲਗ) ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਾਈਡ ਆਮਦਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)
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