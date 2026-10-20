ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇਗਾ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਕਮ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : October 20, 2026 at 10:02 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ?
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੋਨਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ (MTS), ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ: ਨਿਯਮਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਨਸ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੇਬਰ: ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
7,000 x 60 = 4,20,000
4,20,000 ÷ 30.4 = ₹13,816
ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ ਰਕਮ 13,816 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ?
ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
- ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
- ਐਸਬੀ ਭੱਤਾ
- ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ
- ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਭੱਤਾ
ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ (GDS) ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ GDS ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਬੰਧਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ TRCA ਅਤੇ DA ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਔਸਤ ਰਕਮ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
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