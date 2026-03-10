ETV Bharat / business

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

PM KISAN 22ND INSTALLMENT
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ (File)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 10, 2026 at 4:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮੋਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ

ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਐਸਸੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੈਂਡ ਸੀਡਿੰਗ

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 'ਨਹੀਂ' ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਤਰ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਕਸਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਯੋਗਤਾ

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰੋ

ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਕਲਪ ਹਰੇ 'ਹਾਂ' ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ
PRADHAN MANTRI KISAN SAMMAN NIDHI
ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ
PM KISAN 22ND INSTALLMENT

