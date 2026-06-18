ਆ ਗਈ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 9.44 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
Published : June 18, 2026 at 7:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 18,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 45.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 15,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 15,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
STORY | Modi to transfer PM-KISAN installment worth Rs 18,880 cr to 9.44 cr farmers on June 20— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
Prime Minister Narendra Modi will on June 20 transfer the 23rd instalment under the PM-KISAN scheme, disbursing Rs 18,880 crore directly to over 9.44 crore farmer beneficiaries across… pic.twitter.com/VJG9qwPR7g
ਮੋਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMEBY) ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (RWBCIS) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲੱਗਭੱਗ ₹12,200 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 1.10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ₹28,140 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਖੇਤੀ-ਤਕਨੀਕੀ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਖਾਦ ਵੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, DBT ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)-ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 346 ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਕੁੱਲ 17,300 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 43,250 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ" ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੁਰੂਲੀਆ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ ਅਤੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY-III) ਦੇ ਤਹਿਤ 49 ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹213 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 315 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।