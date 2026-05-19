ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਯੂਏਈ ਦੌਰਾ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ; ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੂਏਈ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।

INDIA UAE ENERGY PACT
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : May 19, 2026 at 8:39 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਯੂਏਈ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੇਕ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯੂਏਈ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਭੰਡਾਰ

‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਮਟਿਡ’ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ‘ਏਡੀਐਨਓਸੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਏਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਏਡੀਐਨਓਸੀ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ (ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ) ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਣਨੀਤਕ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ।

$5 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼

ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹41,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ - ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

