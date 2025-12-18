ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ, 98% ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ

ਭਾਰਤ ਦੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ-ਸਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

INDIA OMAN CEPA
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ians)
ਮਸਕਟ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ-ਸਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਣਜ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਸ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (Q1FY27) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਓਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 99.38 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਫਾਰਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 98 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ, ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ-ਦਰ ਕੋਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਓਮਾਨ ਨੇ ਆਈਟੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਠਹਿਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 10.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਓਮਾਨ ਲੱਗਭਗ 700,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

