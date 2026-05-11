ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ!
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਸਕੇ।
Published : May 11, 2026 at 5:07 PM IST
ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ "ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ" ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, " ... gold purchases are another area where foreign exchange is used extensively... in the national interest, we must resolve not to purchase gold for a year, no matter how… https://t.co/lNWTmHlf4q pic.twitter.com/konOsJ7Okp— ANI (@ANI) May 10, 2026
ਐਨਐਸਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
- ਸਕਾਈ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:20 ਵਜੇ ਤੱਕ 7.84% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹499.75 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ₹541.25 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹475 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਟਾਈਟਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:20 ਵਜੇ ਤੱਕ 6.06% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹4234.30 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ₹4,509.00 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਸੇਨਕੋ ਗੋਲਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹332.50 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ₹365.40 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਥੰਗਾਮਾਇਲ ਜਵੈਲਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.37% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹4061.00 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ₹3,832.10 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ₹4,246.70 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਕਲਿਆਣ ਜਵੈਲਰੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9.14% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹386.35 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ₹4,246.75 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ - ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।"
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"