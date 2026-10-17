PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ:ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ-ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ? ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ 3 ਕੰਮ
ਕਿਸਾਨ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 12:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ₹2,000 ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
₹6,000 ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ
1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹6,000 ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ₹2,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ-
- ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਏ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
- ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ 3 ਕੰਮ
ਕਈ ਵਾਰ, ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਸਦੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ: ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਲੈਂਡ ਸੀਡਿੰਗ: ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਹਾਂ' ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਆਧਾਰ ਬੈਂਕ ਲਿੰਕਿੰਗ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਟੇਟਸ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ:
- ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ 'ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਾਰਨਰ' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 'OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ OTP ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 'ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਣੋ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।