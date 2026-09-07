PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ₹2,000; ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ
ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 4:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ₹2,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ₹2,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ IV ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਅਤੇ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
e-KYC ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕਮ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ₹2,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (pmkisan.gov.in) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਾਰਨਰ' ਵਿੱਚ 'eKYC' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਫੇਸ ਸਕੈਨ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 'Know Your Status' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ 'Yes' ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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