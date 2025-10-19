ETV Bharat / business

ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸੋ।

GOLD PRICES SURGE
ਦਿਵਾਲੀ 20225 (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : October 19, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਗਾਹਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਕ ਸਨ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਧਨਤੇਰਸ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 81,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ 1,32,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 62.65% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,780 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਨ।

19 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ)

ਸ਼ਹਿਰ22 ਕੈਰੇਟ (₹/10 ਗ੍ਰਾਮ)24 ਕੈਰੇਟ (₹/10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਦਿੱਲੀ1,20,100 ਰੁਪਏ1,31,010 ਰੁਪਏ
ਮੁੰਬਈ1,19,950 ਰੁਪਏ1,30,860 ਰੁਪਏ
ਚੇਨਈ1,19,950 ਰੁਪਏ1,30,860 ਰੁਪਏ
ਕੋਲਕਾਤਾ1,19,950 ਰੁਪਏ1,30,860 ਰੁਪਏ
ਜੈਪੁਰ1,20,100 ਰੁਪਏ1,31,010 ਰੁਪਏ
ਲਖਨਊ1,20,100 ਰੁਪਏ1,31,010 ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ1,20,100 ਰੁਪਏ1,31,010 ਰੁਪਏ
ਭੋਪਾਲ1,20,000 ਰੁਪਏ1,30,910 ਰੁਪਏ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ1,20,000 ਰੁਪਏ1,30,910 ਰੁਪਏ

ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,72,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ₹7,000 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।

ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।

ਦਿਵਾਲੀ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
GOLD RATE
SILVER RATE
GOLD PRICES SURGE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਣੋ S26 Ultra ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.