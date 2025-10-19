ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸੋ।
Published : October 19, 2025 at 3:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਗਾਹਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਕ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਧਨਤੇਰਸ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 81,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ 1,32,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 62.65% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,780 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਨ।
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ)
|ਸ਼ਹਿਰ
|22 ਕੈਰੇਟ (₹/10 ਗ੍ਰਾਮ)
|24 ਕੈਰੇਟ (₹/10 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਦਿੱਲੀ
|1,20,100 ਰੁਪਏ
|1,31,010 ਰੁਪਏ
|ਮੁੰਬਈ
|1,19,950 ਰੁਪਏ
|1,30,860 ਰੁਪਏ
|ਚੇਨਈ
|1,19,950 ਰੁਪਏ
|1,30,860 ਰੁਪਏ
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|1,19,950 ਰੁਪਏ
|1,30,860 ਰੁਪਏ
|ਜੈਪੁਰ
|1,20,100 ਰੁਪਏ
|1,31,010 ਰੁਪਏ
|ਲਖਨਊ
|1,20,100 ਰੁਪਏ
|1,31,010 ਰੁਪਏ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|1,20,100 ਰੁਪਏ
|1,31,010 ਰੁਪਏ
|ਭੋਪਾਲ
|1,20,000 ਰੁਪਏ
|1,30,910 ਰੁਪਏ
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|1,20,000 ਰੁਪਏ
|1,30,910 ਰੁਪਏ
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,72,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ₹7,000 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।
ਦਿਵਾਲੀ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।