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'ਲੁਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ', G-20 ਵਪਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G-20 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

SOLUTIONS GLOBAL TRADE DISTORTIONS
G-20 ਵਪਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ (X/@PiyushGoyal)
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By ETV Bharat Business Team

Published : October 2, 2026 at 3:30 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ G-20 ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ' (MFN) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

'ਲੁਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ' ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਗਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਡੰਪਿੰਗ' (ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ) ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' (ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਲੁਕਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ' ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 'ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ' ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ-ਨੇਸ਼ਨ' (MFN) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ਼

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23—ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ—ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਸਗੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

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SOLUTIONS GLOBAL TRADE DISTORTIONS
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2026
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