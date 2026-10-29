ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
Published : October 29, 2026 at 6:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮਝ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
The RCEP: A tragedy that the Modi government averted. https://t.co/gZQHEvJYqS— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 29, 2026
ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (RCEP) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RCEP ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "RCEP ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਗਰਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਗੇ।"
ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ (ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।