ਪਿਰੋਜਸ਼ਾ ਗੋਦਰੇਜ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ , ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ
Published : April 14, 2026 at 12:07 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗੋਦਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਰੋਜਸ਼ਾ ਗੋਦਰੇਜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਦਿਰ ਗੋਦਰੇਜ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਦਿਰ ਗੋਦਰੇਜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਰੋਜਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਿਰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਗੋਦਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗੋਦਰੇਜ ਐਗਰੋਵੇਟ, ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸਟੇਕ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਦਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।"
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਪਿਰੋਜਸ਼ਾ ਗੋਦਰੇਜ
ਨਾਦਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੋਦਰੇਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰੋਜਸ਼ਾ ਗੋਦਰੇਜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਗੋਦਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ (GIG) ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਗੋਦਰੇਜ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਿਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੁਰਜਿਸ ਗੋਦਰੇਜ, ਗੋਦਰੇਜ ਐਗਰੋਵੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਗੋਦਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਬੁਰਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਸਟੇਕ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।'
ਬੁਰਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੋਦਰੇਜ ਐਗਰੋਵੇਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।"
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ
ਗੋਦਰੇਜ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਸਟੇਕ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਟੇਕ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਦਰੇਜ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ (ਜੀਈਜੀ) ਬਣਿਆ। ਭਰਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਨਾਦਿਰ ਨੂੰ ਜੀਆਈਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਜਮਸ਼ੀਦ ਗੋਦਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਗੋਦਰੇਜ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।