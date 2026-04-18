ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਏ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
Published : April 18, 2026 at 3:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ
ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (rbi.org.in) ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:
- WhatsApp: +91 8799711259
- ਈਮੇਲ: factcheck@pib.gov.in
ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ₹500 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। PIB ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ₹500 ਦੇ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।