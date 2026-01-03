ETV Bharat / business

ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ? ਪੀਆਈਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ

ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ ।

RBI TO STOP 500 NOTES
ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ (getty image)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

PIB ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਿਆਨ

PIB ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। PIB ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।

500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 100, 200 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

