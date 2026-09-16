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UPI ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ PhonePe ਅਤੇ MobiKwik ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ-ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

RBI ਨੇ ਵੱਡੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% MDR ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।

UPI MDR CHARGES
UPI ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ PhonePe ਅਤੇ MobiKwik ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 16, 2026 at 11:48 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਨਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਗਜ - PhonePe ਅਤੇ MobiKwik - ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਫੋਨਪੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸਮੀਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ UPI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-MDR (ਮੁਫ਼ਤ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਮੀਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਸੀਮਤ MDR ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

'80 ਤੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ'

ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਉਪਾਸਨਾ ਟਾਕੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

  1. 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ 800 ਮਿਲੀਅਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
  2. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ: ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 1.5% ਤੋਂ 2.5% ਦੀ ਭਾਰੀ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, UPI ਸਿਰਫ 0.4% ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ: ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਵਧਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਵਰ

ਉਪਾਸਨਾ ਟਾਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MDR ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

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UPI MDR CHARGES
MOBIKWIK
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