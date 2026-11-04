PF ਕਢਵਾਉਣ: ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
EPF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PF ਬਕਾਏ ਦਾ 75% ਜਾਂ 100% ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
Published : November 4, 2026 at 1:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ PF ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਅਸੀਂ PF ਵਿੱਚੋਂ 100% ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
EPFO ਕੋਲ ਅੰਸ਼ਕ (partial) ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ PF ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ 100% ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75% ਤੱਕ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25% ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ (buffer ਵਜੋਂ) ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ EPF ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬਕਾਏ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (employer) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (100%) ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (retirement) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ' (final settlement) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ PF ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 100% ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ 13 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ PF (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ
- ਜੇਕਰ PF ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ) ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, EPFO ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ, 5 ਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ EPF ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ EPF ਮੈਂਬਰ ਘਰ, ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ (home loan) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ-ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਵਾਰ PF ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ (advance ਵਿੱਚ) ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ PF ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ PF ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ 75% ਤੱਕ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 25% ਰਕਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PF ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇ
PF ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 'ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਡਵਾਂਸ' (non-refundable advance) ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਕਮ (partial withdrawal) ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਫਾਰਮ 31' (Form 31) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮੈਂਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ (balance) ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਫਾਰਮ 19' (Form 19) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ (final settlement) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ (PAN) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ 7 ਤੋਂ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।