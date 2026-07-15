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EPFO Salary Limit: ਫਿਲਹਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ ਪੀਐਫ ਸੀਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ EPFO ​​ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

EPFO Salary Limit
ਫਿਲਹਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ ਪੀਐਫ ਸੀਮਾ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 15, 2026 at 11:48 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ?

ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ₹15,000 ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ EPFO ​​ਨਿਯਮ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ PF (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਕਟੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ PF ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,800 PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ (1 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ₹1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹3,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐਫਓ ₹27-28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ (8 ਕਰੋੜ) ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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PF WAGE CEILING
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ
ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ
EPFO SALARY LIMIT

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