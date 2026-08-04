ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ, ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕੁਝ ਗਰੀਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ।
Published : August 4, 2026 at 6:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਸੰਵੈ ਪਾਂਡੇ) Indian States Per Capita Income: ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (Sri Lanka) ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ (Vietnam)ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Country Income Classifications ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ $2,813, ਜਾਂ 2.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ $4,528 ਅਤੇ $5,250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ETV Bharat ਦੀ ਸਟੇਟ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਲਗਭਗ US$2,813 ਤੋਂ US$3,051, ਜਾਂ ₹235,000 ਅਤੇ ₹272,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 172ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ US$200,000 ਅਤੇ US$230,000 ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ US$130,000 ਅਤੇ US$156,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈੱਟ ਸਟੇਟ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (NSDP) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹4.93 ਲੱਖ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (GNI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ (Low Income), ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ (Upper Middle Income), ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ (High Income) , ਜੋ ਕਿ ਐਟਲਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1,175 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 1,175 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4,635 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4,636 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 14,375 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14,375 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਬੇ
ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ $6,217 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ $5,579 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ($5,407), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ($5,329), ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ($4,734) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ $8, ਹਰਿਆਣਾ $9, ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਿਰਫ਼ $26 ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (Bihar Per Capita Income) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ₹69.32 ਹਜ਼ਾਰ ($984)। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP Per Capita Income) ₹1.08 ਲੱਖ ($1,403) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ₹1.16 ਲੱਖ ($1,470) ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ US$1,513 (Nepal Per Capita Income) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (GNI) ਲਗਭਗ US$1,535 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ?
ਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025-26 ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 36.7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ (Keralam), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Andhra Pradesh) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
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