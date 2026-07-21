ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ, ਆਮਦਨ 28% ਵਧ ਕੇ ਹੋਈ ₹2,448 ਕਰੋੜ
ਪੇਟੀਐਮ (ਵਨ97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਨੇ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 79% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 7:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ, ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, One97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹203 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ (EBITDA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।ਪ
ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ
- ਪੇਟੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ:
- ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਮਾਲੀਆ): ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28% ਵਧ ਕੇ ₹2,448 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ (EBITDA): 182% ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ₹203 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਨੈੱਟ ਲਾਭ (PAT): ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 79% ਵਧ ਕੇ ₹220 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਪਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਮ (GMV) 31% ਵਧ ਕੇ ₹7.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਐਮ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਅਤੇ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 15.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 45% ਵਧ ਕੇ ₹814 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।
UPI ਅਤੇ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (MTUs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਟੀਐਮ ਖਪਤਕਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 45% ਵਧ ਕੇ ₹5.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ₹13,529 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।