ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ? ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ...

ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ? ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ...
ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ 'ਪਾਕੇਟ ਮਨੀ' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ।
Published : May 19, 2026 at 10:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀ, ਪੇਟੀਐਮ, ਨੇ " (Paytm) ਪਾਕੇਟ ਮਨੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
NPCI ਦਾ 'UPI ਸਰਕਲ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'UPI ਸਰਕਲ' ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। UPI ਸਰਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ (ਭਾਵ,ਮਾਪੇ) ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ OTP ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ
ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਖਰਚ ਸੀਮਾ: ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ
ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹500 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5,000 ਤੱਕ।
ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ Paytm UPI ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ Paytm ਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
- ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'To Mobile/Contact' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- 'Pocket Money' ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ UPI QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ UPI ID ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
- ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ, UPI ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ।
- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।