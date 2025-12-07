ETV Bharat / business

ਰੂਸ-ਪਤੰਜਲੀ ਸੌਦਾ, 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ।

PATANJALI FOODS
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ (File Photo)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 7, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਤੰਜਲੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਤੰਜਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਚੇਰੇਮਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਤੰਜਲੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟਵੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹523.90 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ₹527.45 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ₹555.15 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਕ ₹548 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, 3.64% ਵੱਧ।

ਮੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ

ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ 11.40% ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 58% ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PATANJALI RUSSIA MEGA DEAL
BABA RAMDEV
ਰੂਸ ਪਤੰਜਲੀ ਐਮਓਯੂ
ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼
PATANJALI FOODS

