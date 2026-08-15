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ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 86% ਵਧਿਆ, ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹11,341 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 86% ਵਧ ਕੇ ₹336 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ; ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 29% ਵਧ ਕੇ ₹11,342 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

PATANJALI FOOD
ਪਤੰਜਲੀ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 15, 2026 at 7:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ FMCG ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY27) ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 86.15% ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹335.73 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹180.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 29% ਦਾ ਵਾਧਾ

ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ ₹11,341.89 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹8,779 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29.19% ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ FMCG ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

1. ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ₹8,504 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਸੀ। ਰੁਚੀ ਗੋਲਡ, ਮਹਾਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਿਚ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ।

2. ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਤ ਕਾਂਤੀ, ਨਿਊਟਰੇਲਾ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਬਿਸਕੁਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ₹2,937.74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 26% ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਰਿਕਾਰਡ

1986 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਪਤੰਜਲੀ ਫੂਡਜ਼ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਧ ਕੇ ₹1,814.47 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25) ਵਿੱਚ ₹1,300.70 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, FMCG, ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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