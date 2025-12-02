ETV Bharat / business

ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 21 ਫੀਸਦ ਵਧੀ, GST ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗ

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 21% ਵਧੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧੀ...

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ians)
Published : December 2, 2025 at 1:13 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 4.25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 20.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ (ਐਮਐਸਆਈਐਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ) ਪਾਰਥੋ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਡਲ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ, ਡਿਸਪੈਚ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 80,000 ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ 40,000 ਯੂਨਿਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 170,971 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।

ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 425,000 ਯੂਨਿਟ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 352,000 ਯੂਨਿਟ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY26) ਲਈ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ SIAM ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 17.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 460,739 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈ।

ਕੰਪਨੀ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 57,436 ਯੂਨਿਟ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 56,336 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 50,340 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 30,085 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 19.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹਾਈਰਾਈਡਰ ਐਰੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

