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ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ ! 3-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਿੰਨ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ।

HOSPITAL ROOM RENTS
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 11, 2026 at 2:30 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ" ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

  • ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ "ਮੂਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੈਰਿਫ" 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ: ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ, ਆਦਿ), ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ।
  • ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ: ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐਨਐਸਐਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ₹6,631 ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ₹50,508 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹7,000 ਤੋਂ ₹11,500 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,100 ਤੋਂ ₹3,500 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ

ਮਨਮਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

  • ਸਥਿਰ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜ: ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ: ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

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MEDICAL INFLATION INDIA
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
HOSPITAL ROOM RENTS

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