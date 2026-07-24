ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
Published : July 24, 2026 at 8:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਵਣਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 15ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ - "ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ" ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਕਸਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI), ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA), ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੰਗੀਨ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੇਬਲਿੰਗ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੇਬਲਿੰਗ (FOPNL) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਰੰਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICMR) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।