ਪਾਰਲੇ-ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਗਾ IPO
ਪਾਰਲੇ-ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ OFS ਰਾਹੀਂ IPO ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
Published : April 29, 2026 at 1:21 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਾਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ "ਪਾਰਲੇ-ਜੀ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਉਦਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ FMCG ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ IPO ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਪੀਟਲ, JM ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ IPO ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IPO ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼" (OFS) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੂਚੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵੀ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਲੇ-ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ, ਮੋਨਾਕੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕਜੈਕ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਸਮੀ ਪਿੱਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰਾਂ (DRHP) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ IPO ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ FMCG ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।