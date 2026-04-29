FSSAI Draft: ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਾਗਜ਼' ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ: ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

FSSAI ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Pan Masala to Now Come in 'Paper' Instead of Plastic: Find Out What the Government's New Plan Is
ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਾਗਜ਼' ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ
By ETV Bharat Business Team

Published : April 29, 2026 at 6:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

FSSAI ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਪੈਕੇਜਿੰਗ) ਨਿਯਮਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ - ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ, 2016' ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਪੈਕੇਜਿੰਗ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ:

ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਗੁਟਖਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੱਗਰੀ

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼, ਪੇਪਰਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਊਚਾਂ/ਪਾਊਚਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਨ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਡੱਬੇ—ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ

ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

FSSAI ਨੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

