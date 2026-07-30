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ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 'ਜੈ-ਵੀਰੂ': ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ - ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।

STARTUP EMPIRE
ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 30, 2026 at 11:58 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਹੁਨਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਤੱਕ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬੂਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚੁਣਿਆ।

1. ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ - ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2007 ਵਿੱਚ - ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ - ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

2. ਜ਼ੋਮੈਟੋ - ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਚੱਡਾ

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਚੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਬੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਦਫਤਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੇਨੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੂ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਜ਼ੋਮੈਟੋ' ਰੱਖਿਆ।

3. ਓਲਾ - ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਭਾਟੀ

ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅੰਕਿਤ ਭਾਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੀਸ਼ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਕਿਤ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਪ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। 4. boAt - ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਮਹਿਤਾ

2016 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 'boAt' ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਅਰਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਮਹਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟਾਈਲਿਸ਼, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ BoAt ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ।

5. ਮੀਸ਼ੋ - ਵਿਦਿਤ ਆਤਰੇ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਰਨਵਾਲ

ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ ਵਿਦਿਤ ਆਤਰੇ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਮੀਸ਼ੋ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਬਣਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। "ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ" ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਣਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਜ਼ੈਪਟੋ - ਆਦਿਤ ਪਾਲੀਚਾ ਅਤੇ ਕੈਵਲਿਆ ਵੋਹਰਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਦਿਤ ਪਾਲੀਚਾ ਅਤੇ ਕੈਵਲਿਆ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ: ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੈਪਟੋ' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

7. ਸਨੈਪਡੀਲ - ਕੁਨਾਲ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ

ਕੁਨਾਲ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ, ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡੀਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੂਪਨ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2011 ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

8. ਰੈੱਡਬੱਸ - ਫਣਿੰਦਰਾ ਸਾਮਾ, ਚਰਨ ਪਦਮਰਾਜੂ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਕਰ ਪਸੁਪੁਨੂਰੀ

2006 ਵਿੱਚ, BITS ਪਿਲਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ - ਫਣਿੰਦਰਾ ਸਾਮਾ, ਚਰਨ ਪਦਮਰਾਜੂ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਕਰ ਪਸੁਪੁਨੂਰੀ - ਨੇ ਰੈੱਡਬੱਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫਣਿੰਦਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ।

9. ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ - ਅਭਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਲ, ਵਰੁਣ ਖੇਤਾਨ, ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੰਦਰ

ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਭਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਲ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਰਬਨਕਲੈਪ' (ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ) - ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ - ਸਿਰਫ਼ ₹4,000 ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ; ਅੱਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

10. ਰੇਜ਼ਰਪੇ - ਹਰਸ਼ਿਲ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ

ਹਰਸ਼ਿਲ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। 2014 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਰਪੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਦੋਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ - ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।

ਗੂਗਲ - ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ: ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। 1998 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਐਲਗੋਰਿਦਮ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ; ਅੱਜ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ - ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਪਾਲ ਐਲਨ: ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਪਾਲ ਐਲਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆਂਦੇ।

ਐਪਲ - ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਵੋਜ਼ਨਿਆਕ: ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਵੋਜ਼ਨਿਆਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। 1976 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਐਪਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏਗੀ।

ਫੇਸਬੁੱਕ/ਮੈਟਾ – ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਐਡੁਆਰਡੋ ਸੇਵਰਿਨ: ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ; ਐਡੁਆਰਡੋ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।

Airbnb – ਬ੍ਰਾਇਨ ਚੇਸਕੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੇਬੀਆ: 2008 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਚੇਸਕੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੇਬੀਆ - ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੂਮਮੇਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ - ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਥਨ ਬਲੇਚਾਰਜ਼ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Airbnb ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

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