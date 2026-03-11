ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਪੇਂਟ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੋਰ ਭਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਪੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2-5% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : March 11, 2026 at 3:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 30-35%) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੋਲਕ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਅਧਾਰ ਅੰਕ (1.3%) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਲਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਅਤੇ ਬਰਜਰ ਪੇਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ-ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਂਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਮਲਸ਼ਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣਗੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (FY27 ਦੀ Q1) ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜੀਟ ਵਾਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।