OYO ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ₹6,650 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ; ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ₹6,650 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ।
Published : June 30, 2026 at 1:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: OYO ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, SEBI ਕੋਲ ਇੱਕ IPO ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (UDRHP) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ₹6,650 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ
ਇਸ IPO ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ 'ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਕੋਈ 'ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼' (OFS) ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫਟਬੈਂਕ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, Airbnb, ਲਾਈਟਸਪੀਡ, ਅਤੇ ਪੀਕ XV - ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ IPO ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,330 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-IPO ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
₹4,987 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ
ਕੰਪਨੀ IPO ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ (ਲਗਭਗ ₹4,987.5 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ S&P ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ 'ਸਥਿਰ' ਤੋਂ 'ਸਕਾਰਾਤਮਕ' ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (9MFY26) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ₹6,941 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 (₹6,259 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ (ਪੀਏਟੀ) ਵਧ ਕੇ ₹748 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ₹245 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ ਅਤੇ 1.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਜੀ6 ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ' (ਮੋਟਲ 6 ਬ੍ਰਾਂਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁੱਲ (GBV) ਵਿੱਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੋਰਫਰੰਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,573 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ITAT ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ₹ 3,885 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ IPO ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।