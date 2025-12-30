ETV Bharat / business

70 ਲੱਖ ITR ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬਿਤ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ITR ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, 70 ਲੱਖ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

OVER 7 MILLION ITRS PENDING
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (Getty Image)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 30, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੱਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਆਈਟੀਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CPC) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏ?

28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 7.8 ਕਰੋੜ ਆਈਟੀਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਸਮੈਚ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ITR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ITR ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ:

  • ਫਾਰਮ 16 ਅਤੇ ITR ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
  • ਕਟੌਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ
  • ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ
  • AIS ਅਤੇ TIS ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ

ਜਿਥੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗੀ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਅਧਾਰਤ) ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ITR-U ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ

ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ITR-U (ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 139(8A) ਦੇ ਤਹਿਤ, ITR-U ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  • ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ: 25% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ
  • ਦੂਜਾ ਸਾਲ: 50%
  • ਤੀਜਾ ਸਾਲ: 60%
  • ਚੌਥਾ ਸਾਲ: 70%

ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਜੇਕਰ ITR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 143(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 270A ਦੇ ਤਹਿਤ 50% ਤੋਂ 200% ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਰਿਟਰਨ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 0.5% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ITR ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ।

