31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 5.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ 40 ਲੱਖ ਫਾਈਲਿੰਗ
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : August 2, 2026 at 2:35 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (HUFs) ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ (31 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY 2025-26) ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਿੰਡੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ' ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ITR-1' (ਸਹਿਜ) ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਾਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ - ਨੇ 'ITR-2' ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ 'ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ' ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਧਾਰਾ 139(4) ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਧਾਰਾ 234F ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹1,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ (AIS) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।