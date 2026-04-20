ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।
Published : April 20, 2026 at 8:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, LPG ਛੱਡਣ ਲਈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ) ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.93 ਲੱਖ ਨਵੇਂ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,900 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 267 ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 67 ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (DAC) ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਹੈ, ਸਟਾਕ-ਆਊਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਟੋ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਵਿਕਰੀ ਹੁਣ 350 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 177 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ (5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 18.45 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ।