ChatGPT ਦੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਓਪਨਏਆਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Business Team

Published : May 21, 2026 at 12:33 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ IPO ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੈਗਾ IPO ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ OpenAI ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ - ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ - ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, IPO ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ OpenAI ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ $730 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ($1,000 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ OpenAI ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ IPO ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ:

ਸਪੇਸਐਕਸ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਰਾਕੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਜੂਨ) ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ: ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ, ਵੀ $900 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਪਨਏਆਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ

ਓਪਨਏਆਈ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ "ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ" ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ "ਖਰਬਪਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਏਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

