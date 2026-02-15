ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਏਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ: ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ, ਸੀਈਓ, ਓਪਨਏਆਈ (AP)
February 15, 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਏਆਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਮੁਫਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਟੂਲ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਆਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਏਆਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ AI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਓਪਨਏਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ AI ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ: AI ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ AI ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "AI ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ।"

ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ AI ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। AI ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ AI ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

