2027 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਓਪੇਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 108.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (mb/d) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : October 17, 2026 at 2:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ, ਓਪੇਕ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਪੇਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ 108.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (mb/d) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੰਗ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 105.8 mb/d ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
- ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ: ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਪੇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (OECD) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2027 ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਖਰਚ 2027 ਤੱਕ 6% ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ $651 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਕਤਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 3.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ 6.6% ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 6.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
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