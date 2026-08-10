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'ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਨਿੱਲ ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਯਮ'

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

INCOME TAX DEPARTMENT
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ (file)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 10, 2026 at 3:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੀਡੀਐਸ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 395(1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਘੱਟ ਟੀਡੀਐਸ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਟੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

  • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਸਿਸਟਮ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR), ਸਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਬਿਆਨ (AIS), ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੂਚਨਾ ਸੰਖੇਪ (TIS) ਅਤੇ ਫਾਰਮ 26AS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ: ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.24 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 1.11 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2.13 ਲੱਖ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

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ਨਿੱਲ ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
INCOME TAX DEPARTMENT

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