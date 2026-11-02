ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿਓਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 12:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਿਵਾਲੀ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ, ਭਾਈ ਦੂਜ, ਛਠ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਿਓਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 16 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 16 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
|ਤਰੀਕ
|ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?
|ਕਾਰਨ
|8 ਨਵੰਬਰ
|ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ
|ਐਤਵਾਰ
|9 ਨਵੰਬਰ
|ਅਗਰਤਲਾ, ਭੋਪਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ, ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ
|ਦਿਵਾਲੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ
10
ਨਵੰਬਰ
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੇਲਾਪੁਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੰਗਟੋਕ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ
|ਬਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਨਵਾਂ ਸਾਲ
|11 ਨਵੰਬਰ
|ਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ
|ਭਾਈ ਦੂਜ, ਨਿੰਗੋਲ ਚਕੌਬਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ
|13 ਨਵੰਬਰ
|ਸ਼ਿਲਾਂਗ
|ਵਾਂਗਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ
|14 ਨਵੰਬਰ
|ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ
|ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|15 ਨਵੰਬਰ
|ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ
|ਐਤਵਾਰ
|16 ਨਵੰਬਰ
|ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ
|ਛਠ ਪੂਜਾ
|20 ਨਵੰਬਰ
|ਬੁੱਢੀ ਦੀਵਾਲੀ
|ਦੇਹਰਾਦੂਨ
|22 ਨਵੰਬਰ
|ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ
|ਐਤਵਾਰ
|23 ਨਵੰਬਰ
|ਸ਼ਿਲਾਂਗ
|ਸੇਂਗ ਕੁਟ ਸਨੇਮ
|24 ਨਵੰਬਰ
|ਆਈਜ਼ੋਲ, ਬੇਲਾਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਈਟਾਨਗਰ, ਜੰਮੂ, ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਹਿਮਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ
|ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ
|27 ਨਵੰਬਰ
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|ਕਨਕਦਾਸਾ ਜਯੰਤੀ
|28 ਨਵੰਬਰ
|ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ
|ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|29 ਨਵੰਬਰ
|ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ
|ਐਤਵਾਰ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?
ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
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