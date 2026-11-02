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ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿਓਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BANK HOLIDAYS IN NOVEMBER 2026
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ (Getty Image)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 2, 2026 at 12:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਿਵਾਲੀ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ, ਭਾਈ ਦੂਜ, ਛਠ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਿਓਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 16 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 16 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਤਰੀਕਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?ਕਾਰਨ
8 ਨਵੰਬਰਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂਐਤਵਾਰ
9 ਨਵੰਬਰਅਗਰਤਲਾ, ਭੋਪਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ, ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊਦਿਵਾਲੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ

10

ਨਵੰਬਰ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੇਲਾਪੁਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੰਗਟੋਕ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰਬਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਨਵਾਂ ਸਾਲ
11 ਨਵੰਬਰਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾਭਾਈ ਦੂਜ, ਨਿੰਗੋਲ ਚਕੌਬਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ
13 ਨਵੰਬਰਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਾਂਗਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ
14 ਨਵੰਬਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
15 ਨਵੰਬਰਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂਐਤਵਾਰ
16 ਨਵੰਬਰਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀਛਠ ਪੂਜਾ
20 ਨਵੰਬਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀਵਾਲੀਦੇਹਰਾਦੂਨ
22 ਨਵੰਬਰਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂਐਤਵਾਰ
23 ਨਵੰਬਰਸ਼ਿਲਾਂਗਸੇਂਗ ਕੁਟ ਸਨੇਮ
24 ਨਵੰਬਰਆਈਜ਼ੋਲ, ਬੇਲਾਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਈਟਾਨਗਰ, ਜੰਮੂ, ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਹਿਮਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ
27 ਨਵੰਬਰਬੰਗਲੁਰੂਕਨਕਦਾਸਾ ਜਯੰਤੀ
28 ਨਵੰਬਰਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
29 ਨਵੰਬਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂਐਤਵਾਰ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?

ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

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