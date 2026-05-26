ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ।
Published : May 26, 2026 at 3:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ (24K ਸੋਨਾ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰ ₹1,58,622 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 24 ਕੈਰੇਟ (ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ) ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ (ਗਹਿਣੇ ਸੋਨਾ) ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਦਿੱਲੀ (ਐਨਸੀਆਰ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,58,640 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,45,420 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,58,910 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,45,668 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,58,700 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,45,475 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਨੱਈ: ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,59,290 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,46,016 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ₹1,59,040 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,45,787 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,59,170 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,45,906 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,59,310 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,46,034 ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਧਾਤ, ਚਾਂਦੀ, ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,72,750 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ (ਘਟੀਆ ਫੀਸ) ਅਤੇ 3% ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।)