ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨਾ 13,468 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 26,273 ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ।

Gold and silver prices
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ (Canva)
Published : February 1, 2026 at 11:27 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੋਲਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੋਨਾ 13,711 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,38,634 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ 31,617 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 17.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,52,345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨਾ 1,93,096 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ₹26,273, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,65,652 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ।

ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ, ਚਾਂਦੀ ₹1,07,968, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,91,925 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹4,20,048 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ?

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ ਹਾਵੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

