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ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

8TH CENTRAL PAY COMMISSION
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 11, 2026 at 3:28 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੇਟਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.77 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 33.76 ਲੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ)। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੇਸੀਐਮ (NC-JCM) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FNPO) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ (IRTSA) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ₹52,600 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: ਇਸ ਗਣਨਾ ਲਈ 2.92 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ: ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਘਰੇਲੂ ਖਡਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ।
  • ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ: ਹਰ ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੈਪੁਰ, 7-8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੇਨਈ, 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ 16-18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ
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8TH CENTRAL PAY COMMISSION

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