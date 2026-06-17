ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $79 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.46% ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
Published : June 17, 2026 at 3:27 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਹਫਤਾਵਾਰੀ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $79 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (BoP) ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਟਾਕ ਰੁਝਾਨ:
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ OMC ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ:
ਬੀਪੀਸੀਐਲ (ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ): ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, 2.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ₹319.50 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਐਚਪੀਸੀਐਲ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ): ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ₹410.45 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
IOCL (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ 1.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹147.45 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (WTI) ਵੀ 1% ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ $75 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $80 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।