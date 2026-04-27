ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 'ਚ 2 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 2% ਵਧ ਕੇ $107 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ
By ETV Bharat Business Team

Published : April 27, 2026 at 1:37 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ICE ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਲਗਭਗ 2% ਵਧ ਕੇ $107.28 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (WTI) ਵੀ 1.5% ਵਧ ਕੇ $95.78 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ $110 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ - ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ - ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਲ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਣਾਅ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

