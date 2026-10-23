Oil ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਰੋਤ ਮਿਲਿਆ, ਟੈਸਟ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 23, 2026 at 4:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (OIL) ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ (KG) ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ KG ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੱਤਸਯਪੁਰੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ
ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤਸਯਪੁਰੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਖੋਜ KG-DSF/GSKW/2018 ਨਾਮਕ ਖੋਖਲੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'ਗੋਦਾਵਰੀ-1' ਖੋਜ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ 2,024 ਤੋਂ 2,027 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਲਗਭਗ 100,000 ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (SCMD) ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 200,000 SCMD ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੂਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 170 ਬੈਰਲ ਕੰਡੈਂਸੇਟ (ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਘਣਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਤਰਲ) ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ
ਇਹ ਖੋਜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ।
2030 ਦਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫਤਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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