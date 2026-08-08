ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ,ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਪਾਈ ਗਈ।
Published : August 8, 2026 at 5:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) - ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ (20% ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ) ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਪੀਪੀਐਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 3 ਪੀਪੀਐਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 160 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਅਤੇ 3 ਪੀਪੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਦਾ ਡਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਤੇਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਛਿਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲਾਵਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ (ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਮੁੱਲ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।